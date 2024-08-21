ЗСУ можуть піти в контрнаступ у 2025 році, — ЗМІ

Українські бригади, які зараз навчаються, планують розгорнути для підсилення Курська або Донецька, залежно від того, де російські війська виявлять ознаки слабкості.

У 2025 році Збройні сили України можуть піти у контрнаступ. Про це повідомляє The Telegraph.

Як зазначає видання, війська рф залишаються зосередженими на своєму наступі на Донецьк, використовуючи піхоту, бронетехніку та авіацію.

Проте кілька факторів все ще можуть підірвати рішучість країни-агресора.

Вказується, якщо Україна продовжить досягати успіху під Курськом, рф, ймовірно, доведеться вивести більше сил з окупованих територій, що потенційно послабить їхні оборонні позиції. Це може розширити дальність ударів українських безпілотників, ще більше послабивши здатність росії атакувати на великій відстані.

По-друге, українські бригади, які зараз навчаються, можуть бути розгорнуті для підсилення Курська або Донецька, залежно від того, де російські війська виявлять ознаки слабкості. «Ця гнучкість могла б дозволити Києву здійснити контрнаступ у 2025 році, а не просто ще один удар по окупованому Донбасу», — вказує видання.

Крім того, журналісти зазначають, що переміщення російських військ для зміцнення Донбасу та Курська може відкрити двері для посилення таємних українських операцій в окупованому Криму.

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