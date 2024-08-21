Практика судів
  1. В Україні

ЗСУ можуть піти в контрнаступ у 2025 році, — ЗМІ

21:12, 21 серпня 2024
Українські бригади, які зараз навчаються, планують розгорнути для підсилення Курська або Донецька, залежно від того, де російські війська виявлять ознаки слабкості.
ЗСУ можуть піти в контрнаступ у 2025 році, — ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2025 році Збройні сили України можуть піти у контрнаступ. Про це повідомляє The Telegraph.

Як зазначає видання, війська рф залишаються зосередженими на своєму наступі на Донецьк, використовуючи піхоту, бронетехніку та авіацію.

Проте кілька факторів все ще можуть підірвати рішучість країни-агресора.

Вказується, якщо Україна продовжить досягати успіху під Курськом, рф, ймовірно, доведеться вивести більше сил з окупованих територій, що потенційно послабить їхні оборонні позиції. Це може розширити дальність ударів українських безпілотників, ще більше послабивши здатність росії атакувати на великій відстані.

По-друге, українські бригади, які зараз навчаються, можуть бути розгорнуті для підсилення Курська або Донецька, залежно від того, де російські війська виявлять ознаки слабкості. «Ця гнучкість могла б дозволити Києву здійснити контрнаступ у 2025 році, а не просто ще один удар по окупованому Донбасу», — вказує видання.

Крім того, журналісти зазначають, що переміщення російських військ для зміцнення Донбасу та Курська може відкрити двері для посилення таємних українських операцій в окупованому Криму.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Доставка закордонного паспорту у будь-яку країну світу буде коштувати 6 доларів - МЗС і Укрпошта підписали меморандум

Новий сервіс доставки паспортів за кордон запрацює у вересні.

Верховна Рада розгляне президентський законопроект про множинне громадянство

Цим законопроектом також по-новому пропонується визначити підстави для втрати громадянства.

Верховна Рада визначила порядок примусового відчуження землі та будинків в Ужгородському районі Закарпатської області

Земельні ділянки та інші об’єкти нерухомого майна, які перебувають у приватній власності, розташовані в Ужгородському районі Закарпатської області, можуть бути примусово відчужені з мотивів суспільної необхідності за рішенням Закарпатської обласної державної адміністрації.

Парламент схвалив законопроект про продовження повноважень Громадської ради міжнародних експертів

Законопроект про продовження мандату Громадської ради міжнародних експертів прийнято за основу.

Для того, щоб оформити акт про встановлення факту здійснення постійного догляду, не потрібно йти до ТЦК

Акт можна отримати, звернувшись із заявою довільної форми до органів місцевого самоврядування та районних держадміністрацій.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Голяшкін
    Олег Голяшкін
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва