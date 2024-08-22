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Голова Держслужби з етнополітики Віктор Єленський пояснив, як визначатимуть зв’язок церкви з рф

08:53, 22 серпня 2024
Якщо припис набуває чинності, а релігійна організація не виконує його вимог, тоді Державна служба з етнополітики і свободи совісті має право подавати до суду.
Голова Держслужби з етнополітики Віктор Єленський пояснив, як визначатимуть зв’язок церкви з рф
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Віктор Єленський, який займає посаду Голови Держслужби з етнополітики та свободи совісті, пояснив, як визначатимуть афілійованість із російською православною церквою після набуття чинності закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

«В законі прямо обумовлюється, що керівники Української православної церкви можуть подати заяву про те, що УПЦ виходить зі складу російської православної церкви: єпископи виходять зі складу єпископату, синоду, синодальних комісій. Якщо все-таки буде встановлено цей зв’язок, тоді релігійній організації видається відповідний припис, в якому говориться, що організація має зробити певні кроки, для того, щоб не бути у складі РПЦ», – сказав Єленський, якого цитує Укрінформ.

Якщо ж, за його словами, припис набуває чинності, а релігійна організація не виконує його вимог, тоді Державна служба з етнополітики і свободи совісті має право подавати до суду. І тільки суд буде вирішувати долю цієї організації.

«Цей закон має легітимну мету – зупинити підривну діяльність російської православної церкви в Україні», - наголосив голова Держслужби.

Єленський також указав, що при цьому дотримано всі норми європейської рамки у сфері свободи совісті.

Як писала «Судово-юридична газета», Парламент проголосував у другому читанні та в цілому за законопроект, що передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорі.

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