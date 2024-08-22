Рада заборонила медикам та фармацевтам просувати ліки для власної вигоди

Верховна Рада підтримала законопроєкт 10293, за яким медикам та фармацевтам забороняється отримувати від виробників чи їхніх представників вигоду за обіцянку просувати їхні ліки серед пацієнтів.

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Верховна Рада ухвалила закон, що забороняє лікарям, фармацевтам, фахівцям з реабілітації призначати ліки, медвироби чи допоміжні засоби реабілітації під впливом прямих чи непрямих фінансових стимулів, зокрема, отримання сувенірної та брендованої продукції; премій, бонусів, подарунків; повернення частини коштів за призначення; участі в конкурсах, лотереях, подіях від фармпредставників в обмін на призначення.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Як наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, прозорість, відсутність фінансових стимулів і персональної вигоди є запорукою об'єктивності рекомендацій, які надають лікарі, фармацевти та фахівці з реабілітації.

«Наведу простий приклад: наше міністерство активно розвиває систему реабілітації у сфері охорони здоровʼя, ці послуги надаються безоплатно в межах програми медичних гарантій, вартість послуг, яку компенсує держава медзакладам, абсолютно ринкова. Водночас останнє дослідження проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров'я» свідчить, що 17% неформальних платежів, які здійснювали пацієнти в лікарні, стосувались умовно кращого засобу реабілітації у порівнянні з тим, що надається державою. Це якраз і є той наслідок недобросовісної промоції, яка ґрунтується виключно на чиємусь фінансовому інтересі, і яку зупиняє прийняття цього законопроєкту», — зазначив Ляшко.

У МОЗ наголошують, що фармацевти зобов’язані надавати на вимогу споживача достовірну інформацію про наявні аналоги ліків, не приховуючи інформацію про дешевші варіанти.

Також забороняється виписування ліків на бланках з рекламною інформацією чи таких, що сприяють контролю частоти призначення.

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