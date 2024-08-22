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У Резерв+ дозволять автоматично ставати на облік у ТЦК під час зміни місця реєстрації

10:18, 22 серпня 2024
Команда продовжує роботу над розробкою нових функцій у застосунку.
У Резерв+ дозволять автоматично ставати на облік у ТЦК під час зміни місця реєстрації
Джерело фото: Віталій Носач/РБК-Україна
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У застосунку Резерв+ будуть нові механізми, зокрема, спеціалісти працюють над функцією, яка дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК, якщо військовозобов'язаний змінив місце реєстрації. Про це розповів керівник управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий, пише АрміяInform.

Зокрема, Міноборони працює над функцією, яка дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК і подавати заявку на відстрочку. Останній механізм може бути корисним, якщо мова йде про багатодітних батьків або студентів очної форми навчання, що здобувають першу вищу освіту.

Ще одна функція, яка має з’явитися – цифровий рекрутинг. Міноборони хоче дати можливість обирати бажані посади в Збройних Силах.

«Можна буде пройти співбесіди та відбір в тому колективі, де бажаєте служити» – говорять в Міноборони.

Як писала «Судово-юридична газета», у Міноборони збираються цифровізувати бойові розпорядження.

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