В Минобороны собираются цифровизировать боевые распоряжения

Как заявила заместитель министра обороны Катерина Черногоренко, цифровизировать боевые распоряжения – это ее мечта, а электронные рапорты уже оказали «вау-эффект».

Министерство обороны размышляет о том, как цифровизировать боевые распоряжения. Об этом заявила заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко в интервью «АрмияИнформ».

«Боевое распоряжение — это моя мечта. Я считаю, что цифрировать это направление и очень важная задача Министерства обороны. Мы двигаемся очень быстро, но двигаемся так, чтобы была подобрана для любого цифрового решения очень правильная архитектура, которая позволит быстро масштабировать решение и сделать его постоянным, закрепиться в армии» - отметила она.

Впрочем, по словам Черногоренко, для того чтобы реализовать цифровую БРку, нужен полноценный реестр военнослужащих.

«Нужно наладить безопасный обмен между разными контурами, между разными грифами — тайный, для служебного пользования и открытый контур. Как только мы это сделаем очень правильно с точки зрения архитектуры — тогда мы сможем цифрировать боевое распоряжение» - добавила она.

Кроме того, Черногоренко отметила, что гордится запуском электронных рапортов в приложении Армия+. "Эта идея родилась фактически на совещании в моем кабинете» - добавила она.

«На презентации Армии+ мы делали это перед всей аудиторией, под камеру, на большой экран, заполняли рапорты в режиме реального времени, и на это ушло 2 минуты. И это моя мечта: когда на сцене военные (тем более — из нашего Генерального штаба) заполняют электронные рапорты. Потому что одна из задач топ-менеджера — влюбить всех стейкхолдеров в свой продукт. Поэтому для меня это был абсолютный вау-эффект, ключевая часть нашей презентации», - отметила заместитель министра.

«Это такой lessons learned: когда сразу ты учишься, что получается, а что нет. Так вот: электронный рапорт позволит принести в украинскую армию культуру объяснять, почему командир делает отказ.

Не просто не утверждать, не просто его перечеркивать или уничтожать, а именно отклонять и объяснять, почему сейчас нельзя в отпуск. Это, вместе с тем, заставит командиров планировать горизонт отношений со своим личным составом, планировать нагрузку на личный состав. Появится возможность таким образом дисциплинировать себя, в первую очередь, и свою команду, своих подчиненных», - отметила Черногоренко.

Армию+ будут впоследствии распространяться на другие силы безопасности.

«Не сомневаюсь и призываю быть уверенными, что Армия+ будет масштабирована на все силы безопасности и обороны. Так, релиз рассчитан на Вооруженные силы Украины, Государственную специальную службу транспорта. Но мы понимаем, что есть еще и Нацгвардия, и СБУ, и ГУР, и структуры МВД. Мы получаем заинтересованность от наших коллег и работаем на том, чтобы эти современные возможности были доступны всем защитникам и защитникам. Очевидно, что наши силы безопасности и обороны работают на единый военный замысел. И здесь точно потребуется единая цифровая среда, и это будет Армия+» - подчеркнула Черногоренко.

Она добавила, что «мы сделали такой крутой продукт во время войны — и об этом нам постоянно напоминают наши партнеры».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», приказ Минобороны от 6 августа №531 определяет, что рапорты представляются в устной и письменной (бумажной или электронной) формах. Военнослужащий имеет право устно рапортовать с помощью технических средств коммуникации.

Автор: Наталья Мамченко

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