В Черкассах осудили водителя, которая села нетрезвая за руль и устроила смертельное ДТП, в котором погиб ребенок

Женщина въехала в припаркованный автомобиль, в результате чего погиб ребенок.

В Черкассах осудили 26-летнюю водительницу, которая села нетрезвая за руль и устроила смертельное происшествие, сообщает Черкасская областная прокуратура.

Женщину признали виновной в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть ребенка и телесное повреждение еще одному лицу, и назначили шесть с половиной лет лишения свободы.

В июне 2023 года она, управляя в нетрезвом состоянии транспортным средством без использования детских удерживающих систем, допустила наезд на припаркованный автомобиль.

В результате опрокидывания ее автомобиля пострадали пассажиры. От полученных травм ребенок в возрасте 1 года 9 месяцев скончался, его мать получила телесные повреждения средней тяжести.

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