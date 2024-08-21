У Черкасах засудили водійку, яка сіла напідпитку за кермо та влаштувала смертельну ДТП, в якій загинула дитина

Жінка в'їхала у припаркований автомобіль, внаслідок чого загинула дитина.

У Черкасах засудили 26-річну водійку, яка сіла нетвереза за кермо та влаштувала смертельну автопригоду, повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Жінку визнали винною у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть дитини та тілесне ушкодження ще одній особі, та призначили шість з половиною років позбавлення волі.

В червні 2023 року вона, керуючи у нетверезому стані транспортним засобом без використання дитячих утримуючих систем, допустила наїзд на припарковане авто.

Внаслідок перекидання її автомобіля постраждали пасажири. Від отриманих травм дитина віком 1 рік 9 місяців померла, її мати отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

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