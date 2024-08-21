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Верховна Рада розблокувала підписання закону про збільшення акцизних ставок на пальне з 1 вересня

18:16, 21 серпня 2024
Парламент розблокував підписання закону про підвищення акцизів на пальне до рівня європейських.
Верховна Рада розблокувала підписання закону про збільшення акцизних ставок на пальне з 1 вересня
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Верховна Рада розблокувала підписання закону про внесення змін до Податкового кодексу України стосовно імплементації положень актів права Євросоюзу щодо акцизного податку.

Як повідомлялося, 18 липня парламент прийняв законопроект №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо.  Але потім було заблоковано його підписання Спікером Ради та Президентом через появу відповідного проекту постанови.  21 серпня парламент розглянув відповідний проект постанови та прийняв рішення щодо його непідтримання.

«Всі блокуючи постанови по законопроєкту №11256-2 щодо підвищення акцизного податку на паливо провалені. Тому він буде скоро підписаний головою парламенту та президентом», – зазначив нардеп Ярослав Железняк.

Закон набуває чинності з 1 вересня 2024 року.

Ставки акцизів на пальне в Україні підвищаться, залежно від виду пального:

  • на бензини – до 242,60 євро за 1 000 літрів;
  • на дизельне пальне – до 177,60 євро за 1 000 літрів;
  • на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 55,60 євро за 1 000 літрів.

Відповідно, ціни на українських АЗС впродовж року можуть зрости на орієнтовно 1,5 – 2 гривні за літр: бензин – до 57,42 гривні за літр, а дизельне пальне – до 55,58 гривні за літр.

А також, вже з 1 січня 2028 року ставки акцизів будуть наступними:

  • на бензин – 359 євро за 1 000 літрів;
  • на дизельне пальне – 330 євро за 1 000 літрів;
  • на автогаз – раніше ставка мала становити 250 євро за 1 000 літрів, а наразі її залишили на рівні 70 євро.

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