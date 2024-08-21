На Житомирщині чоловік влаштував шопінг з викраденою банківською карткою людини з інвалідністю

Два дні чоловік робив покупки у магазинах, кафе та аптеках, розраховуючись викраденою карткою.

Бердичівський міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів підозрюваному у викраденні документа та у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд також визначив розмір застави – 60 тисяч грн.

Як повідомили у суді, 33-річний раніше неодноразово судимий мешканець Вінниччині, перебуваючи на автостанції у Бердичеві, викрав у чоловіка з інвалідністю його банківську картку, яка знаходилась у кишені сумки.

Два дні поспіль підозрюваний робив покупки у магазинах, кафе та аптеках, розраховуючись за товари коштами з чужого рахунку. Загалом підозрюваний витратив понад 3500 гривень, що належали потерпілому, вчинивши таким чином крадіжку.

У судовому засіданні підозрюваний свою вину визнав повністю, каявся та просив обрати для нього домашній арешт. Проте прокурор зміг довести, що обрання для підозрюваного більш м′якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного. Потягом п′яти днів рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.