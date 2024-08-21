Чи вимикатимуть світло 22 серпня — відповідь Укренерго

В Україні 22 серпня застосування графіків відключень світла не прогнозується. Про це повідомляє «Укренерго».
«22 серпня застосування відключень не прогнозується», - йдеться у повідомленні.
При зміні ситуації буде повідомлено додатково.
Водночас енергетики попросили українців не вмикати потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00 та ощадливо споживати електроенергію.
Як повідомлялося, 21 серпня в Україні з 16:00 застосовуються обмеження споживання електроенергії.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.