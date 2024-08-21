Чи вимикатимуть світло 22 серпня — відповідь Укренерго

Яка буде ситуація з електроенергією 22 серпня.

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В Україні 22 серпня застосування графіків відключень світла не прогнозується. Про це повідомляє «Укренерго».

«22 серпня застосування відключень не прогнозується», - йдеться у повідомленні.

При зміні ситуації буде повідомлено додатково.

Водночас енергетики попросили українців не вмикати потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00 та ощадливо споживати електроенергію.

Як повідомлялося, 21 серпня в Україні з 16:00 застосовуються обмеження споживання електроенергії.

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