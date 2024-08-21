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Будут ли выключать свет 22 августа — ответ Укрэнерго

18:34, 21 августа 2024
Какая ситуация будет с электроэнергией 22 августа.
Будут ли выключать свет 22 августа — ответ Укрэнерго
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В Украине 22 августа применение графиков отключения света не прогнозируется. Об этом сообщает «Укрэнерго».

«22 августа применение отключений не прогнозируется», - говорится в сообщении.

При изменении ситуации будет сообщено дополнительно.

В то же время, энергетики попросили украинцев не включать мощные электроприборы одновременно с 16:00 до 22:00 и экономно потреблять электроэнергию.

Как сообщалось, 21 августа в Украине с 16.00 применяются ограничения потребления электроэнергии.

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