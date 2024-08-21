В Житомирской области мужчина устроил шопинг с похищенной банковской карточкой человека с инвалидностью

Два дня мужчина совершал покупки в магазинах, кафе и аптеках, рассчитываясь похищенной картой.

Бердичевский горрайонный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней подозреваемому в похищении документа и в краже, совершенной в условиях военного положения. Суд также определил размер залога – 60 тысяч гривен.

Как сообщили в суде, 33-летний ранее неоднократно судимый житель Винницкой области, находясь на автостанции в Бердичеве, похитил у мужчины с инвалидностью его банковскую карточку, которая находилась в кармане сумки.

Два дня подряд подозреваемый совершал покупки в магазинах, кафе и аптеках, рассчитываясь за товары денежными средствами с чужого счета. В общей сложности подозреваемый потратил более 3500 гривен, которые принадлежали потерпевшему, совершив таким образом кражу.

В судебном заседании подозреваемый свою вину признал полностью, каялся и просил избрать для него домашний арест. Однако прокурор смог доказать, что избрание для подозреваемого более мягкой меры пресечения, чем содержание под стражей, не обеспечит должного процессуального поведения подозреваемого. В течение пяти дней решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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