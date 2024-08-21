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Верховная Рада разблокировала подписание закона об увеличении акцизных ставок на топливо с 1 сентября

18:16, 21 августа 2024
Парламент разблокировал подписание закона о повышении акцизов на горючее до уровня европейских.
Верховная Рада разблокировала подписание закона об увеличении акцизных ставок на топливо с 1 сентября
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Верховная Рада разблокировала подписание закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Евросоюза по акцизному налогу.

Как сообщалось, 18 июля парламент принял законопроект №11256-2 о повышении акцизного налога на топливо. Но затем было заблокировано его подписание Спикером Совета и Президентом из-за появления соответствующего проекта постановления. 21 августа парламент рассмотрел соответствующий проект постановления и принял решение о его неподдержании.

«Все блокируя постановления по законопроекту №11256-2 о повышении акцизного налога на топливо провалены. Поэтому он будет скоро подписан главой парламента и президентом», – отметил нардеп Ярослав Железняк.

Закон вступает в силу 1 сентября 2024 года.

Ставки акцизов на горючее в Украине повысятся, в зависимости от вида горючего:

  • на бензины – до 242,60 евро за 1000 литров;
  • на дизельное топливо – до 177,60 евро за 1000 литров;
  • на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 55,60 евро за 1000 литров.

Соответственно цены на украинских АЗС в течение года могут вырасти на ориентировочно 1,5 – 2 гривны за литр: бензин – до 57,42 гривны за литр, а дизельное топливо – до 55,58 гривны за литр.

А также уже с 1 января 2028 года ставки акцизов будут следующими:

  • на бензин – 359 евро за 1000 литров;
  • на дизельное топливо – 330 евро за 1000 литров;
  • на автогаз – раньше ставка должна была составлять 250 евро за 1 000 литров, а сейчас ее оставили на уровне 70 евро.

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