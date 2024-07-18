Верховна Рада прийняла закон про підвищення ціни на бензин і газ

Парламент прийняв закон про підвищення акцизного податку на паливо.

18 липня парламент прийняв законопроект 11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо. Як зазначає перший заступник голови комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк, правка (№267) про газ теж була підтримана.

Закон підтримали в цілому 231 голосами.

Таким чином, ціна на бензин та на газ зросте. Як зазначила народний депутат Ірина Геращенко, «в результаті ціна на бензин і дізель зросте на 1,66 грн за літр вже у вересні. На думку уряду, це несуттєво».

Метою проекту, як зазначається у пояснювальній записці до нього, є «приведення законодавства України до норм законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію, з метою встановлення на рівні національного законодавства ідентичних ставок акцизного податку, передбачених Директивою № 2003/96/ЄС».

Автор: Наталя Мамченко

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