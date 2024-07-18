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Верховная Рада приняла закон о повышении цены на бензин и газ

11:26, 18 июля 2024
Парламент принял закон о повышении акцизного налога на топливо.
Верховная Рада приняла закон о повышении цены на бензин и газ
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18 июля парламент принял законопроект 11256-2 о повышении акцизного налога на топливо. Как отмечает первый заместитель председателя комитета ВР по налоговой политике Ярослав Железняк, правка (№267) о газе тоже была поддержана.

Закон поддержали в общей сложности 231 голосами.

Таким образом, цена на бензин и газ вырастет. Как отметила народный депутат Ирина Геращенко, «в результате цена на бензин и дизель вырастет на 1,66 грн за литр уже в сентябре. По мнению правительства, это несущественно».

Целью проекта, как отмечается в пояснительной записке к нему, является «приведение законодательства Украины к нормам законодательства ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации с целью установления на уровне национального законодательства идентичных ставок акцизного налога, предусмотренных Директивой № 2003/96/ЕС».

Автор: Наталя Мамченко 

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