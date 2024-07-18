Эстонцы собрали 60 тысяч евро на восстановление детской больницы «Охматдет»

Таллиннская детская больница собрала средства для восстановления «Охматдета» после удара рф.

Фонд помощи Таллиннской детской больницы собрал целевое пожертвование в размере 60 тысяч евро от жителей Эстонии на восстановление киевской детской больницы «Охматдет», которая пострадала от ракетного удара рф. Об этом сообщает ERR.

Сбор средств начался сразу после сообщения о ракетном ударе. Руководитель Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Инна Крамер отметила, что сумма в 60 тысяч евро не является окончательной, и сбор пожертвований будет продолжаться, пока киевская больница будет нуждаться в помощи.

Связь между Таллиннским фондом и «Охматдет» обеспечивает Инна Караульщикова, основательница неприбыльного объединения «Лелека», которое помогает украинским беженцам в Эстонии и гражданскому населению в Украине. По ее словам, «Охматдет» пытается как можно быстрее возобновить свою работу и оптимально распределить полученную помощь.

Недавно стало известно, что Германия предоставит Украине 10 миллионов евро на восстановление детской больницы «Охматдет». Также Литва перечислила 1 миллион евро на восстановление медицинского учреждения.

Напомним, что 8 июля во время ракетного удара россии по Киеву пострадала детская больница «Охматдет».

Белый дом заявил, что ракетный удар по «Охматдету» должен расследоваться в категории военных преступлений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.