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Естонці зібрали 60 тисяч євро на відновлення дитячої лікарні «Охматдит»

12:31, 18 липня 2024
Талліннська дитяча лікарня зібрала кошти для відновлення «Охматдиту» після удару рф.
Естонці зібрали 60 тисяч євро на відновлення дитячої лікарні «Охматдит»
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Фонд допомоги Талліннської дитячої лікарні зібрав цільову пожертву у розмірі 60 тисяч євро від жителів Естонії на відновлення київської дитячої лікарні «Охматдит», яка постраждала від ракетного удару рф. Про це повідомляє ERR.

Збір коштів розпочався одразу після повідомлення про ракетний удар. Керівник Фонду підтримки Талліннської дитячої лікарні Інна Крамер зазначила, що сума у 60 тисяч євро не є остаточною, і збір пожертвувань триватиме, доки київська лікарня потребуватиме допомоги.

Зв'язок між Талліннським фондом та «Охматдитом» забезпечує Інна Караульщикова, засновниця неприбуткового об'єднання «Лелека», яке допомагає українським біженцям в Естонії та цивільному населенню в Україні. За її словами, «Охматдит» намагається якнайшвидше відновити свою роботу і оптимально розподілити отриману допомогу.

Нещодавно стало відомо, що Німеччина надасть Україні 10 мільйонів євро на відновлення дитячої лікарні «Охматдит». Також Литва перерахувала 1 мільйон євро на відновлення медичного закладу.

Нагадаємо, 8 липня під час ракетного удару росії по Києву постраждала дитяча лікарня «Охматдит»

На момент російського ракетного удару в «Охматдиті» було 627 дітей.

Білий дім заявив, що ракетний удар по «Охматдиту» має розслідуватися у категорії воєнних злочинів

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