Завершується подання заяв для вступу на магістратуру – 22 серпня крайній день

Списки вступників, рекомендованих на бюджет, будуть оприлюднені 24 серпня.

Джерело фото: Уніан

Сьогодні – у четвер 22 серпня о 18:00 завершується подання заяв для вступу на магістратуру.

Подати заяву можна через електронний кабінет на сайті ВСТУП–2024.

Можна подати до 15 заяв, з них 5 — на бюджетні місця, інші — контрактну форму навчання.

Для заяв на бюджет потрібно обов'язково встановити пріоритети від 1 до 5, де 1 — найважливіша для вас спеціальність.

Якщо ви маєте право на пільги, потрібно завчасно звернутися о обраного закладу з потрібними документами, щоб можна було внести інформацію до реєстру.

Також слід перевірте, щоб усі дані в заявах були коректними, адже після подання їх буде неможливо змінити.

Скасувати заяву на бюджет без втрати пріоритетності можна буде тільки до того, як її розгляне заклад освіти (тобто до присвоєння статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»). Уже після цього скасувати заяву можливо лише із втратою пріоритету.

Списки вступників, рекомендованих на бюджет, будуть оприлюднені 24 серпня. Вибір місця навчання для них триватиме до 26 серпня. З 28 серпня почнеться надання рекомендацій на контракт. До 31 жовтня заклади зможуть додатково проводити набір на контракт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.