На Закарпатье задержаны мужчины во время переправки в Румынию двух ухилянцев

В общей сложности за свои услуги переправщики планировали получить 12 тысяч долларов.

Пограничники задержали недалеко от границы с Румынией переправщиков с двумя уклонистами. За незаконное пересечение границы военнообязанные мужчины заплатили 12 тысяч долларов. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Двух нарушителей границы и их проводников остановили недалеко от границы с Румынией пограничники отделения «Хижа» Мукачевского отряда в ходе реализации информации, поступившей от сотрудников оперативно-розыскного отдела «Дьяково».

«Проверяя информацию о вероятной противоправной деятельности, пограничный наряд остановил на окраине села Королево автомобиль марки «Рено», в котором, кроме водителя, находились еще трое пассажиров. Все четверо мужчин являются жителями Закарпатья», — рассказали в ГПСУ.

Установлено, что двое из задержанных намеревались незаконно пересечь границу и попасть в Румынию, а другие двое помогали им воплотить это намерение в жизнь.

С этой целью водитель, 63-летний житель Хуста должен был подвезти своих подопечных к границе, а его 41-летний приспешник, житель села Хижа, сопровождать их непосредственно к месту незаконного пересечения государственной границы.

В общей сложности за свои услуги переправщики планировали получить 12 тысяч долларов.

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