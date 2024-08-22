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Володимир Зеленський продовжив на 10 років санкції проти Пушиліна, Шарія та Гужви

10:35, 22 серпня 2024
Президент підписав указ про продовження на 10 років санкцій проти Ігоря Гужви, Анатолія Шарія та так званого глави «днр» Дениса Пушиліна.
Володимир Зеленський продовжив на 10 років санкції проти Пушиліна, Шарія та Гужви
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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони та продовжив на 10 років санкції проти фізичних та юридичних осіб, які співпрацюють із рф.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 серпня 2024 року «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», - зазначається в документі.

Серед осіб, на яких поширюються санкції, - підозрюваний у держзраді блогер Анатолій Шарій та його дружина Ольга Шарій (Бондаренко), головний редактор видання «страна» Ігор Гужва, ватажок терористичної організації «днр» Денис Пушилін та низка інших осіб.

Обмеження, запроваджені на 10 років, стосуються афілійованих з ними компаній та активів.

Серед юридичних осіб санкції продовжили для ТзОВ «Шарій.Нет», Фонд вивчення історичної перспективи, Акціонерне товариство «Бізнес Ньюс Медіа», ТзОВ «Ласмак», ТзОВ «Маджері», ТзОВ «Смарт Медіамережа», ТзОВ «Версія», ТзОВ «АННА-Ньюс», ТзОВ «ЕРА-Медіа», «СКЕПТИК» та інші.

Їм заблоковано активи, домени та субдомени, веб сайти та заборонено користуватися радіочастотним спектром України.

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