Банки не мають права застосовувати до громадян штрафні санкції через порушення у сфері фінмоніторингу – НБУ

Інформація про те, що банки нібито стягують на свою користь 20% від суми коштів за порушення з питань фінансового моніторингу – не відповідає дійсності, зазначають у НБУ.

У Національному банку України наголосили, що законодавство з питань фінансового моніторингу не передбачає застосування банками будь-яких фінансових покарань до порушників правил фінансового моніторингу та стягнення за це «штрафу». Відтак, інформація про те, що банки нібито почали штрафувати своїх клієнтів за порушення з питань фінансового моніторингу та стягують на свою користь 20% від суми коштів, які зберігаються клієнтами на їхніх банківських рахунках, – не відповідає дійсності, пишуть в НБУ.

«Тобто банки не мають права застосовувати до громадян штрафні санкції через порушення у сфері фінансового моніторингу», - наголошують у НБУ.

Водночас Закон про фінансовий моніторинг передбачає обов’язок та право банку розірвати ділові стосунки з клієнтом та припинити його обслуговування, в тому числі закрити рахунок клієнта, у визначених законодавством випадках, пояснюють у Нацбанку.

«У цьому разі банк повертає кошти клієнту готівкою чи шляхом перерахування на інший рахунок за вказаними реквізитами. Механізм повернення коштів банком передбачений у пункті 6 додатка 12 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 (зі змінами). Банк може брати стандартну звичайну комісію за проведення такої платіжної операції», - пояснюють у регулятора.

Водночас НБУ зі свого боку також не застосовує жодних штрафних санкцій до громадян за порушення. Всі заходи впливу регулятора, зокрема і в сфері фінансового моніторингу, стосуються виключно фінансових установ.

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