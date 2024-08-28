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Prada, Chanel, Dior и Hermеs среди секонд-хенда: на границе с Польшей таможенники обнаружили брендовые вещи на 2 миллиона гривен

22:00, 28 августа 2024
Львовские таможенники в двух пунктах пропуска обнаружили сумки и одежду известных мировых брендов.
Prada, Chanel, Dior и Hermеs среди секонд-хенда: на границе с Польшей таможенники обнаружили брендовые вещи на 2 миллиона гривен
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В двух пунктах пропуска на границе с Польшей таможенники обнаружили сумки и одежду известных мировых брендов, в том числе Hermès, Dior, Prada, Yves Saint Laurent, Chanel. Часть вещей была скрыта среди секонд-хендов. Об этом сообщает Львовская таможня.

Так, в пункте пропуска «Краковец – Корчева», при осмотре микроавтобуса «Mercedes Benz Sprinter» работники таможни совместно с пограничниками обнаружили более 200 единиц сумок, обуви и рюкзаков торговых марок «Prada», «Chanel», «Reebok», «Puma» », «Adidas», «Nike». Брендовые вещи находились среди личных вещей в багажном отделении авто, без признаков сокрытия.

Для прохождения таможенного контроля 47-летний водитель, направлявшийся в Украину из Германии, выбрал полосу «зеленый коридор», предназначенную для перемещения товаров, не подлежащих письменному декларированию и налогообложению таможенными платежами.

Таможенники отмечают, что ранее в пункт пропуска «Шегини – Медика» прибыл подобный «Mercedes Benz Sprinter» под управлением 26-летнего жителя Тернополя. Для прохождения таможенного контроля гражданин выбрал полосу «красный коридор» и указал в декларации о перемещении 45 кг подержанных вещей.

Однако во время осмотра авто работники таможни обнаружили брендовые вещи: сумки Hermes, Yves Saint Laurent и одежду Christian Dior.

Товары, общей стоимостью около двух миллионов гривен, временно изъяты.

По этим фактам работники таможни составили админпротоколы, согласно ч.2 ст. 471 (Недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами) ТКУ.

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