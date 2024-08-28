Помогал получать справки для регистрации авто — заместитель начальника Бучанского ТЦК разоблачен на получении взятки

По данным следствия, подозреваемый способствовал в получении справок от ТЦК с целью регистрации 16 авто по юрлицу, за что должен получить почти 100 тысяч гривен.

Заместителю начальника Бучанского ТЦК и СП сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщила Спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона.

По данным следствия, подозреваемый способствовал в получении справок от ТЦК с целью регистрации 16 транспортных средств за юридическим лицом, за что должен получить почти 100 тысяч гривен.

Указывается, что подозреваемый задержан после получения последней части неправомерной выгоды - 1400 долларов.

В настоящее время заместителю начальника ТЦК избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Добавим, что в Украине разоблачили масштабную схему взяток за уклонение от мобилизации – задержаны руководители Бориспольского и Бучанского ТЦК и их сообщник. Их арестовали без права на залог.

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