Допомагав отримувати довідки для реєстрації авто — заступника начальника Бучанського ТЦК викрито на одержанні хабара

Заступнику начальника Бучанського ТЦК та СП повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомила Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
За даними слідства, підозрюваний сприяв в отриманні довідок від ТЦК з метою реєстрації 16 транспортних засобів за юридичною особою, за що мав отримати майже 100 тисяч гривень.
Вказується, що підозрюваного затримано після отримання останньої частини неправомірної вигоди - 1400 доларів.
Наразі заступнику начальника ТЦК обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Додамо, що в Україні викрили масштабну схему хабарів за ухилення від мобілізації – викрито керівників Бориспільського і Бучанського ТЦК та їх спільника. Їх арештували без права на заставу.
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