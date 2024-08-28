Допомагав отримувати довідки для реєстрації авто — заступника начальника Бучанського ТЦК викрито на одержанні хабара

За даними слідства, підозрюваний сприяв в отриманні довідок від ТЦК з метою реєстрації 16 авто за юрособою, за що мав отримати майже 100 тисяч гривень.

Заступнику начальника Бучанського ТЦК та СП повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомила Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства, підозрюваний сприяв в отриманні довідок від ТЦК з метою реєстрації 16 транспортних засобів за юридичною особою, за що мав отримати майже 100 тисяч гривень.

Вказується, що підозрюваного затримано після отримання останньої частини неправомірної вигоди - 1400 доларів.

Наразі заступнику начальника ТЦК обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Додамо, що в Україні викрили масштабну схему хабарів за ухилення від мобілізації – викрито керівників Бориспільського і Бучанського ТЦК та їх спільника. Їх арештували без права на заставу.