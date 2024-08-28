В Україні не залишилося жодної ГЕС, яка б не була атакована рф, — Укргідроенерго

Через російські атаки українські ГЕС втратили близько 40% генерації.

ДніпроГЕС обстріляли росіяни 22 березня 2024 року

З початку повномасштабного вторгнення рф ворогом було атаковано всі гідроелектростанції в Україні. Про це заявив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота в ефірі телемарафону.

Через російські атаки українські ГЕС втратили близько 40% генерації.

«На сьогоднішній день, на жаль, немає ні однією станції, яка б не атакована російським агресором. Більше 130 ракетних ударів було завдано по нашій генерації. Ми розуміємо, що втрачаємо і втратили чимало», - сказав Сирота.

За його словами, Каховська ГЕС була втрачена повністю, а ДніпроГЕС значно пошкоджена. Всі інші гідроелектростанції - у процесі відновлення.

«Що буде можливо відновити, ми ще не знаємо. До осінньо-зимового періоду стоїть завдання відновитися максимально, але на сьогодні це питання складно, тому що як не кожен тиждень, то кожен місяць постійно ракетні удари. Ми плануємо одне, а ворог планує інше. Тому сьогодні прогнозувати щось дуже важко», - додав Сирота.

Гендиректор «Укргідроенерго» зазначив, що українські ГЕС втратили близько 40% генерації, а теплові станції - понад 80%. Ці джерела генерації є балансуючими для української енергетики, тому є дефіцит балансуючої генерації.