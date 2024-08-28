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В Украине не осталось ни одной ГЭС, которая бы не была атакована рф, — Укргидроэнерго

15:20, 28 августа 2024
Из-за российских атак украинские ГЭС потеряли около 40% генерации.
В Украине не осталось ни одной ГЭС, которая бы не была атакована рф, — Укргидроэнерго
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С начала полномасштабного вторжения рф врагом были атакованы все гидроэлектростанции в Украине. Об этом заявил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в эфире телемарафона.

Из-за российских атак украинские ГЭС потеряли около 40% генерации.

«На сегодняшний день, к сожалению, нет ни одной станции, которая не атакована бы российским агрессором. Более 130 ракетных ударов были нанесены по нашей генерации. Мы понимаем, что теряем и потеряли немало», – сказал Сирота.

По его словам, Каховская ГЭС была потеряна полностью, а ДнепроГЭС значительно повреждена. Все остальные гидроэлектростанции – в процессе восстановления.

«Что будет возможно восстановить, мы еще не знаем. К осенне-зимнего периоду стоит задача восстановиться максимально, но на сегодняшний день этот вопрос сложный, потому что если не каждую неделю, то каждый месяц постоянно ракетные удары. Мы планируем одно, а враг планирует другое. Поэтому сегодня прогнозировать что-то очень тяжело», – добавил Сирота.

Гендиректор «Укргидроэнерго» отметил, что украинские ГЭС потеряли около 40% генерации, а тепловые станции – более 80%. Эти источники генерации балансирующие для украинской энергетики, поэтому есть дефицит балансирующей генерации.

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