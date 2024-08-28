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Prada, Chanel, Dior та Hermеs серед секонд-хенду: на кордоні з Польщею митники виявили брендові речі на 2 мільйони гривень

22:00, 28 серпня 2024
Львівські митники у двох пунктах пропуску виявили сумки та одяг відомих світових брендів.
Prada, Chanel, Dior та Hermеs серед секонд-хенду: на кордоні з Польщею митники виявили брендові речі на 2 мільйони гривень
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У двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею митники виявили сумки та одяг відомих світових брендів, зокрема Hermès, Dior, Prada, Yves Saint Laurent, Chanel. Частина речей була прихована серед секонд-хенду. Про це повідомляє Львівська митниця.

Так, в пункті пропуску «Краківець – Корчова», під час огляду мікроавтобуса «Mercedes Benz Sprinter» працівники митниці спільно з прикордонниками виявили понад 200 одиниць сумок, взуття та наплічників торгових марок  «Prada», «Chanel», «Reebok», «Puma», «Adidas», «Nike». Брендові речі знаходились серед особистих речей в багажному відділенні авто, без ознак приховування.  

Для проходження митного контролю, 47-річний водій, який прямував в Україну з Німеччини, обрав смугу «зелений коридор»,  призначену для переміщення товарів, які  не підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами.

Митники зазначають, що раніше в пункт пропуску «Шегині – Медика» прибув подібний  «Mercedes Benz Sprinter» під керуванням 26-річного жителя Тернополя. Для проходження митного контролю громадянин обрав смугу «червоний коридор» і вказав у декларації про переміщення 45 кг вживаних речей.

Однак під час огляду авто працівники митниці виявили брендові речі: сумки «Hermes», «Yves Saint Laurent» і  одяг «Christian Dior».

Товари, загальною вартістю близько двох  мільйонів гривень, тимчасово вилучено.

За цими фактами працівники митниці склали адмінпротоколи, відповідно до ч.2 ст. 471 (Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами) МКУ.

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