Допомога на поховання: хто має право на її отримання та які документи потрібні

У Головному управленні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, хто може отримати допомогу на поховання в разі смерті застрахованої особи або членів сім’ї, які перебували на її утриманні.
Зокрема, така допомога надається в разі смерті застрахованої особи або членів сім’ї, які перебували на її утриманні:
Допомога на поховання застрахованої особи призначається члену сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі:
До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого, відносяться особи, якщо вони:
Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).
Розмір допомоги на поховання складає 4100 грн.
Для отримання допомоги особа, яка здійснила поховання, має звернутися до роботодавця та надати:
Рішення про призначення допомоги на поховання приймається страхувальником (роботодавцем) або уповноваженими ним особами не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником (роботодавцем) страхових коштів від Фонду.
«У разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за отриманням виплати члену її сім’ї або особі, яка здійснила поховання, слід звернутися безпосередньо до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду на території України, незалежно від місця реєстрації чи проживання», – зазначили в ПФУ.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.