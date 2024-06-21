Ексначальника внутрішньої безпеки СБУ підозрюють у підробці документів для сербського суду

ДБР розслідує низку кримінальних проваджень щодо ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ та вживає заходів щодо його екстрадиції до України.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. У ДБР пишуть, що його підозрюють в організації підробки офіційних документів для уникнення кримінальної відповідальності в Республіці Сербія.

ДБР розслідує низку кримінальних проваджень щодо колишнього начальника внутрішньої безпеки СБУ, у тому числі й щодо незаконного збагачення, та вживає заходів щодо його екстрадиції до України.

У Держбюро повідомили, що 7 червня 2022 року колишній високопосадовець намагався виїхати з території Республіки Сербія до Північної Македонії через прикордонний пункт Прешево, приховавши від митного контролю майно та гроші.

У нього було виявлено:

592 тис. 990 Євро,

120 тис. 102 долари США,

два смарагди.

Він був затриманий сербськими правоохоронцями, оскільки порушив приписи ст. 86 Закону Республіки Сербія «Про запобігання відмиванню коштів» та ст. 12 Закону Республіки Сербія «Про митну справу».

«Аби уникнути відповідальності експравоохоронець вирішив підробити офіційні документи, щоб створити хибне уявлення у сербських правоохоронних та судових органів щодо законності походження коштів та майна.

Він вступив у злочинну змову з іншими особами та організував виготовлення підроблених офіційних документів. Зокрема, договір позики (поворотної фінансової допомоги), начебто укладений між його батьком та третьою особою. А також акт надання коштів до Договору позики, начебто укладеного між його батьком та цією ж особою», - пишуть у ДБР.

«Документи» чоловік передав Спеціалізованому антикорупційному департаменту Вищого суду в сербському місті Ніш. Однак, як зазначається, у взаємодії з правоохоронними органами Сербії слідчі ДБР та прокуратури довели факт підробки цих документів та передали їх сербському суду.

Колишньому начальнику ГУВБ СБ України повідомлено про підозру у вченні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, а саме в організації підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчуються особами, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов’язків, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою вчинене за попередньою змовою групою осіб.

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