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США заборонили використання програмного забезпечення Kaspersky через загрозу нацбезпеці

13:40, 21 червня 2024
Уряд США запровадив повну заборону на використання антивірусного програмного забезпечення «Лабораторії Касперського».
США заборонили використання програмного забезпечення Kaspersky через загрозу нацбезпеці
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Сполучені Штати Америки вводять повну заборону на використання антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" через імовірний вплив російського уряду на це програмне забезпечення. Про це напередодні сказала міністр торгівлі США Джина Раймондо, передає The Hill.

За її словами, росія показала, що має можливості і наміри використовувати такі російські компанії, як "Касперський", для збору і використання як зброї особистої інформації американців.

Вона зазначила, що, хоча компанія вже давно викликала занепокоєння, і ще 2017 року програмне забезпечення було заборонене в деяких урядових системах, але наразі Бюро промисловості та безпеки при Міністерстві торгівлі вирішило повністю заборонити "Касперського".

"З огляду на наступальні кіберможливості російського уряду і здатність впливати на діяльність "Касперського", ми повинні піти на такий серйозний захід, як повна заборона, якщо хочемо захистити американців і їхні особисті дані", - сказала Раймондо.

Після 20 липня Kaspersky не зможе укладати нові угоди в США відповідно до заборони. Її клієнти матимуть доступ до програмного забезпечення до 29 вересня, але після цього послуги будуть "деградувати".

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