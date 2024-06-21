Практика судов
  1. В мире

США запретили использование программного обеспечения Kaspersky из-за угрозы нацбезопасности

13:40, 21 июня 2024
Правительство США ввело полный запрет на использование антивирусного программного обеспечения «Лаборатории Касперского».
США запретили использование программного обеспечения Kaspersky из-за угрозы нацбезопасности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты Америки вводят полный запрет на использование антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского" из-за вероятного влияния российского правительства на это программное обеспечение. Об этом накануне сообщила министр торговли США Джина Раймондо, передает The Hill.

По ее словам, рф показала, что имеет возможности и намерения использовать такие российские компании, как "Касперский", для сбора и использования в качестве оружия личной информации американцев.

Она отметила, что, хотя компания уже давно вызывала беспокойство, и еще в 2017 году программное обеспечение было запрещено в некоторых правительственных системах, но в настоящее время Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли решило полностью запретить Касперского.

"Учитывая наступательные кибервозможности российского правительства и способность влиять на деятельность "Касперского", мы должны пойти на такое серьезное мероприятие, как полный запрет, если хотим защитить американцев и их личные данные", - сказала Раймондо.

После 20 июля Kaspersky не сможет заключать новые соглашения в США в соответствии с запретом. Ее клиенты получат доступ к программному обеспечению до 29 сентября, но после этого услуги будут "деградировать".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин создаст электронный Социальный реестр, где будут данные о получателях всех видов социальной помощи

Информацию о получателях всех видов социальной помощи, оказываемой государством, можно будет увидеть в электронном Социальном реестре.

Кабмин утвердил порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование, и полицейских

Базовую подготовку проходят граждане Украины мужского пола, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

Соглашение о предоставлении Украине от США 7,8 млрд долларов подписано – Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль объяснил судьбу Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о возвращении Украиной Соединенным Штатам экономической помощи.

Строительство гидротехнических сооружений оказывает значительное влияние на окружающую среду, поэтому требует обязательной оценки влияния на окружающую среду – Верховный Суд

ВС удовлетворил иск прокурора о прекращении деятельности общества по строительству без заключения по оценке влияния на окружающую среду.

Кабмин так и не показал, как должно выглядеть удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, которое должен показать представитель ТЦК

Представитель ТЦК обязан предъявить удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, но то, как должно выглядеть такое удостоверение, Кабмин так и не продемонстрировал.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Чопко
    Юрій Чопко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Віктор Школяров
    Віктор Школяров
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Сергій Гирич
    Сергій Гирич
    голова Личаківського районного суду м. Львова