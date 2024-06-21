Правительство США ввело полный запрет на использование антивирусного программного обеспечения «Лаборатории Касперского».

Соединенные Штаты Америки вводят полный запрет на использование антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского" из-за вероятного влияния российского правительства на это программное обеспечение. Об этом накануне сообщила министр торговли США Джина Раймондо, передает The Hill.

По ее словам, рф показала, что имеет возможности и намерения использовать такие российские компании, как "Касперский", для сбора и использования в качестве оружия личной информации американцев.

Она отметила, что, хотя компания уже давно вызывала беспокойство, и еще в 2017 году программное обеспечение было запрещено в некоторых правительственных системах, но в настоящее время Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли решило полностью запретить Касперского.

"Учитывая наступательные кибервозможности российского правительства и способность влиять на деятельность "Касперского", мы должны пойти на такое серьезное мероприятие, как полный запрет, если хотим защитить американцев и их личные данные", - сказала Раймондо.

После 20 июля Kaspersky не сможет заключать новые соглашения в США в соответствии с запретом. Ее клиенты получат доступ к программному обеспечению до 29 сентября, но после этого услуги будут "деградировать".

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