Расчетный документ на проезд по автомобильному транспорту: что надо знать

Субъекты хозяйствования при оказании услуг, принимая к оплате наличные или электронные платежные средства, обязаны проводить расчеты за них через РРО или ПРРО и предоставлять потребителям услуг соответствующие расчетные документы.

Фото: cvp.tax.gov.ua

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что хозяйствующие субъекты в сфере предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта обязаны проводить расчеты с соблюдением требований Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (далее – Закон № 265) с обязательной выдачей расчетных документов установленной формы и содержания.

При этом законодательство в сфере предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта состоит, в частности, из Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 18.02.1997 № 176 (далее – Правила), и приказа Министерства транспорта и связи Украины от 25.05.2006 № 503 «Об утверждении Типовых форм билетов на проезд пассажиров и перевозке багажа на маршрутах общего пользования», зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 21.09.2006 под № 1065/12939.

На сегодняшний день субъекты хозяйствования при предоставлении услуг, принимая к оплате наличные средства и/или электронные платежные средства, обязаны проводить расчеты за них через регистраторы расчетных операций/программные регистраторы расчетных операций (далее – РРО/ПРРО) и предоставлять потребителям услуг соответствующие расчетные документы

Вместе с этим согласно пункту 4 статьи 9 Закона № 265 РРО/ПРРО и расчетные книги не применяются, в частности, при продаже талонов, квитанций, билетов с нанесенными печатным способом серией, номером, номинальной стоимостью на автомобильном транспорте.

Только проездные документы, изготовленные способом, предусмотренным пунктом 4 статьи 9 Закона № 265, в частности, с нанесенными печатным способом серией, номером, номинальной стоимостью, могут считаться соответствующими расчетными документами.

Так, в соответствии с Правилами пассажир должен иметь проездной документ.

Учитывая указанное, субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги пассажирской автомобильной перевозки, имеют право не применять РРО/ПРРО и расчетные книги только в случае продажи проездных документов с нанесенными печатным способом серию, номером, номинальной стоимостью на автомобильном транспорте.

Проездные документы, не отвечающие указанным требованиям, не принимаются как расчетные, выдача указанных документов потребителям услуг нарушение порядка проведения расчетов.

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