Практика судов
  1. В Украине

Расчетный документ на проезд по автомобильному транспорту: что надо знать

08:48, 22 июня 2024
Субъекты хозяйствования при оказании услуг, принимая к оплате наличные или электронные платежные средства, обязаны проводить расчеты за них через РРО или ПРРО и предоставлять потребителям услуг соответствующие расчетные документы.
Расчетный документ на проезд по автомобильному транспорту: что надо знать
Фото: cvp.tax.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что хозяйствующие субъекты в сфере предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта обязаны проводить расчеты с соблюдением требований Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (далее – Закон № 265) с обязательной выдачей расчетных документов установленной формы и содержания.

При этом законодательство в сфере предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта состоит, в частности, из Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 18.02.1997 № 176 (далее – Правила), и приказа Министерства транспорта и связи Украины от 25.05.2006 № 503 «Об утверждении Типовых форм билетов на проезд пассажиров и перевозке багажа на маршрутах общего пользования», зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 21.09.2006 под № 1065/12939.

На сегодняшний день субъекты хозяйствования при предоставлении услуг, принимая к оплате наличные средства и/или электронные платежные средства, обязаны проводить расчеты за них через регистраторы расчетных операций/программные регистраторы расчетных операций (далее – РРО/ПРРО) и предоставлять потребителям услуг соответствующие расчетные документы

Вместе с этим согласно пункту 4 статьи 9 Закона № 265 РРО/ПРРО и расчетные книги не применяются, в частности, при продаже талонов, квитанций, билетов с нанесенными печатным способом серией, номером, номинальной стоимостью на автомобильном транспорте.

Только проездные документы, изготовленные способом, предусмотренным пунктом 4 статьи 9 Закона № 265, в частности, с нанесенными печатным способом серией, номером, номинальной стоимостью, могут считаться соответствующими расчетными документами.

Так, в соответствии с Правилами пассажир должен иметь проездной документ.

Учитывая указанное, субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги пассажирской автомобильной перевозки, имеют право не применять РРО/ПРРО и расчетные книги только в случае продажи проездных документов с нанесенными печатным способом серию, номером, номинальной стоимостью на автомобильном транспорте.

Проездные документы, не отвечающие указанным требованиям, не принимаются как расчетные, выдача указанных документов потребителям услуг нарушение порядка проведения расчетов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Офисе Президента готовятся к реформе юридического образования

Ирина Мудрая отметила, что в Комитете Верховной Рады по вопросам образования уже подготовлен ряд предложений к концепции законопроекта о реформировании юридического образования.

ВККС назначила квалификационное оценивание для кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС

К сдаче экзамена допущен 161 кандидат.

Верховная Рада переименует город Бровары в Бровари – народные депутаты внесли проект

Народный депутат Роман Лозинский предлагает переименовать город Бровары в Бровари.

Большая Палата Верховного Суда: подход, сформировавшийся в практике судов из-за новосформированных выводов БП ВС, нивелирует значение процедуры пересмотра заочного решения

Большая Палата Верховного Суда: новосформированный подход БП ВС вызвал многочисленные разногласия в применении норм процессуального права, которые с момента введения института заочного рассмотрения дела применялись судами по-другому, что не способствовало обеспечению единства судебной практики.

Сумма возмещения по гражданскому иску в уголовном производстве не обязательно должна совпадать с размером причиненного преступлением ущерба – Верховный Суд

Нанесенный преступлением ущерб как обстоятельство, влияющее на его квалификацию, и возмещение ущерба как способ защиты нарушенного гражданского права и компенсационный механизм отличаются по правовым последствиям – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Літвінова
    Ірина Літвінова
    суддя Київського районного суду м. Одеси