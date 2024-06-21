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Будут судить правоохранителя со Львовщины, который за $5 тысяч переправлял мужчин через границу под видом водителей

19:21, 21 июня 2024
ГБР завершило досудебное расследование правоохранителя из Львовской области, который организовал канал незаконной переправки через границу мужчин призывного возраста.
Будут судить правоохранителя со Львовщины, который за $5 тысяч переправлял мужчин через границу под видом водителей
Источник фото: dbr.gov.ua
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Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении правоохранителя из Львовской области, который организовал канал незаконной переправки через границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Согласно информации, фигурант, который работал в правоохранительном органе с 2022 года, использовал свое предприятие, имевшее лицензию на международные перевозки грузов, для организации переправки «уклонистов». Он регистрировал лиц в системе «Шлях» как водителей своего предприятия и обеспечивал им «законный» въезд в страны Евросоюза за высокую стоимость, начиная от 5 тысяч долларов США.

Следствие установило, что с марта по август 2023 года по меньшей мере пятеро «водителей» предприятия, которые должны были доставить гуманитарную помощь в Украину, выехали в Европу и не вернулись. По фактам предоставления в таможню ложных документов составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Правоохранителя обвиняют в совершении преступления согласно части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание до 7 лет лишения свободы. По ходатайству ГБР суд назначил фигуранту меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Процессуальное руководство ведет Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона. Подозреваемого также отстранили от занимаемой должности и перевели в распоряжение начальника правоохранительного органа.

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