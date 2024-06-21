Судитимуть правоохоронця з Львівщини, який за $5 тисяч переправляв чоловіків через кордон під виглядом водіїв

ДБР завершило досудове розслідування правоохоронця з Львівщини, який організував канал незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Джерело фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо правоохоронця з Львівщини, який організував канал незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Згідно з інформацією, фігурант, який працював у правоохоронному органі з 2022 року, використовував своє підприємство, що мав ліцензію на міжнародні перевезення вантажів, для організації переправлення «ухилянтів». Він реєстрував осіб у системі «Шлях» як водіїв свого підприємства та забезпечував їм «законний» в’їзд до країн Євросоюзу за високу вартість, починаючи від 5 тисяч доларів США.

Слідство встановило, що з березня по серпень 2023 року щонайменше п’ятеро «водіїв» підприємства, які мали доставити гуманітарну допомогу в Україну, виїхали до Європи та не повернулися. За фактами надання до митниці неправдивих документів складено протокол про порушення митних правил.

Правоохоронця обвинувачують у вчиненні злочину згідно з частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до 7 років позбавлення волі. За клопотанням ДБР суд призначив фігуранту запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Процесуальне керівництво веде Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Підозрюваного також відсторонили від займаної посади та перевели в розпорядження начальника правоохоронного органу.

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