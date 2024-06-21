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Клименко попередив, що демобілізація може ослабити обороноздатність України

11:25, 21 червня 2024
Міністр внутрішніх справ заявив про ризики демобілізації, оскільки досвідчені військові необхідні на фронті.
Клименко попередив, що демобілізація може ослабити обороноздатність України
Фото: УП
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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко попередив про можливі наслідки демобілізації досвідчених військовослужбовців в умовах війни, що триває на сході країни. Про це він заявив у своєму інтерв'ю для Радіо Свобода.

Клименко наголосив, що розмовляв з командирами, які перебувають безпосередньо на лінії вогню, і вони підтвердили, що демобілізація військових, які вже відслужили два роки, може призвести до ослаблення обороноздатності українських військових підрозділів.

«Якщо ми демобілізуємо тих людей, які відслужили два роки, в нас просяде фронт і підрозділи будуть неповноцінними. Ми зараз або маємо поновити боєздатність підрозділів і в нас має бути як мінімум рівноцінна заміна під час ротації діючих бригад і батальйонів. Можливо, це питання, яке, мабуть, варто поставити військовим, але у військових, я думаю, така сама думка. Ми не маємо права валити фронт», - пояснив міністр.

Він також зазначив, що мобілізовані особи, які зараз проходять навчання на полігонах, набудуть досвіду протягом кількох місяців, що дозволить їм ефективно виконувати військові обов'язки.

За словами Клименка, питання демобілізації потребує узгодження з військовим командуванням, оскільки ситуація на фронті і в країні в цілому вимагає утримання обороноздатності на високому рівні.

«По-перше, питання до військових, в першу чергу і до військового командування, які планують операції. А по-друге, як ми можемо планувати, скільки буде війна? Тому ми маємо вже зараз готувати нове поповнення, що ми і робимо на сьогоднішній день. Ніхто не знав, що війна затягнеться на третій рік. Треба запитати і в командирів на фронті і в особового складу на фронті і у військового командування, як вони це собі бачать. Звичайно, ми радимося, ми це обговорюємо, але треба реально називати реальні цифри потреб у мобілізації. Генеральний штаб знає ці потреби, він абсолютно чітко планує всі операції, які відбувають на фронті - або оборонні або наступальні», – підкреслив міністр.

Разом з тим, слід нагадати, що Президент США Джо Байден на початку повномасштабного вторгнення, 1 березня 2022 року, заявив, що «ми розуміємо, що українці боротимуться тижнями та місяцями».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що законопроект про демобілізацію можуть представити до жовтня 2024 року.

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