Законопроект про демобілізацію можуть представити до жовтня 2024 року – Комітет провів нараду з Генштабом

Посадовці Генштабу відзначили, що намітилася стійка тенденція до того, щоб невдовзі вийти на такі показники укомплектованості, які дозволять запровадити механізми ротації, а у середньо строковій перспективі – розглядати можливість демобілізації.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки 18 червня провів нараду з представниками Міністерства оборони та Генерального штабу. Одне з центральних питань торкалося ходу підготовки законопроекту щодо демобілізації. Оскільки демобілізація це похідна від мобілізації, то на початку заслухали інформацію щодо дієвості закону про мобілізацію.

Як вказали у Комітеті, посадовці Генерального штабу, зокрема, відзначили, що закон про мобілізацію вкрай позитивно вплинув на хід мобілізаційних процесів, намітилася стійка тенденція до того, щоб невдовзі вийти на такі показники укомплектованості чи створення військових підрозділів, які дозволять запровадити бажані механізми ротації, а у середньо строковій перспективі – розглядати можливість демобілізації.

Представити законопроект про демобілізацію в Комітеті можуть не пізніше жовтня поточного року.

Голова Комітету Олександр Завітневич висловив вдячність усім учасникам наради за підтримку ініціатив, зокрема, планується щомісяця проводити робочі зустрічі з тими, хто безпосередньо дотичний до розробки законопроєкту про демобілізацію.

Підняли також проблемні питання бронювання, зокрема, працівників підприємств ОПК. Інженери, технологи, конструктори, які мають унікальні знання і досвід, але через затримку з бронюванням держава їх втрачає. Комітет готує законодавчі зміни для вирішення цього питання.

Також порушили питання роботи ТЦК, зокрема, резонансні затримання військовозобовʼязаних. Комітет готує відповідні листи на ДБР, оскільки такі підходи до мобілізації є неприпустимими.

Автор: Наталя Мамченко

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