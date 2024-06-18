Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Законопроект о демобилизации может быть представлен до октября 2024 года – Комитет провел совещание с Генштабом

17:54, 18 июня 2024
Чиновники Генштаба отметили, что наметилась устойчивая тенденция к тому, чтобы вскоре выйти на такие показатели укомплектованности, которые позволят ввести механизмы ротации, а в среднесрочной перспективе рассматривать возможность демобилизации.
Законопроект о демобилизации может быть представлен до октября 2024 года – Комитет провел совещание с Генштабом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности 18 июня провел совещание с представителями Министерства обороны и Генерального штаба. Один из центральных вопросов касался хода подготовки законопроекта по демобилизации. Поскольку демобилизация это производная от мобилизации, то сначала заслушали информацию о действенности закона о мобилизации.

Как отметили в Комитете, чиновники Генерального штаба, в частности, отметили, что закон о мобилизации крайне положительно повлиял на ход мобилизационных процессов, наметилась устойчивая тенденция к тому, чтобы вскоре выйти на такие показатели укомплектованности или создания военных подразделений, которые позволят ввести желаемые механизмы. а в среднесрочной перспективе – рассматривать возможность демобилизации.

Представить законопроект о демобилизации в Комитете могут не позже октября текущего года.

Председатель Комитета Александр Завитневич выразил благодарность всем участникам совещания за поддержку инициатив, в частности, планируется ежемесячно проводить рабочие встречи с теми, кто непосредственно причастен к разработке законопроекта о демобилизации.

Затронули также проблемные вопросы бронирования, в частности, работников предприятий ОПК. Инженеры, технологи, конструкторы, обладающие уникальными знаниями и опытом, но из-за задержки с бронированием государство их теряет. Комитет готовит законодательные изменения к решению этого вопроса.

Также подняли вопросы работы ТЦК, в частности, резонансные задержания военнообязанных. Комитет готовит соответствующие письма в ГБР, поскольку такие подходы к мобилизации недопустимы.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Лицо, вручающее повестку, обязано будет предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение – Кабмин утвердил форму

Кабмин утвердил форму служебного удостоверения лица, уполномоченного вручать повестки.

Законопроект о демобилизации может быть представлен до октября 2024 года – Комитет провел совещание с Генштабом

Чиновники Генштаба отметили, что наметилась устойчивая тенденция к тому, чтобы вскоре выйти на такие показатели укомплектованности, которые позволят ввести механизмы ротации, а в среднесрочной перспективе рассматривать возможность демобилизации.

Нам нужно решение об уменьшении возраста для участия в боевых действиях, если мы говорим о продолжении борьбы за собственное существование – народный депутат Роман Лозинский

Народный депутат Роман Лозинский не исключает, что призывной возраст могут уменьшить еще раз, если продлится полномасштабная война.

Президент подписал изменения в порядок оформления и обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта

В частности, новый закон устанавливает новый порядок одновременного оформления, в том числе вместо утраченного или похищенного, обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Налоговая превратится для определенных предпринимателей из фискального контролера в доброжелательного account manager – Рада приняла закон о «клубе белого бизнеса»

В Украине сформируют «клуб белого бизнеса», который будет пользоваться рядом преимуществ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області