Законопроект о демобилизации может быть представлен до октября 2024 года – Комитет провел совещание с Генштабом

Чиновники Генштаба отметили, что наметилась устойчивая тенденция к тому, чтобы вскоре выйти на такие показатели укомплектованности, которые позволят ввести механизмы ротации, а в среднесрочной перспективе рассматривать возможность демобилизации.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности 18 июня провел совещание с представителями Министерства обороны и Генерального штаба. Один из центральных вопросов касался хода подготовки законопроекта по демобилизации. Поскольку демобилизация это производная от мобилизации, то сначала заслушали информацию о действенности закона о мобилизации.

Как отметили в Комитете, чиновники Генерального штаба, в частности, отметили, что закон о мобилизации крайне положительно повлиял на ход мобилизационных процессов, наметилась устойчивая тенденция к тому, чтобы вскоре выйти на такие показатели укомплектованности или создания военных подразделений, которые позволят ввести желаемые механизмы. а в среднесрочной перспективе – рассматривать возможность демобилизации.

Представить законопроект о демобилизации в Комитете могут не позже октября текущего года.

Председатель Комитета Александр Завитневич выразил благодарность всем участникам совещания за поддержку инициатив, в частности, планируется ежемесячно проводить рабочие встречи с теми, кто непосредственно причастен к разработке законопроекта о демобилизации.

Затронули также проблемные вопросы бронирования, в частности, работников предприятий ОПК. Инженеры, технологи, конструкторы, обладающие уникальными знаниями и опытом, но из-за задержки с бронированием государство их теряет. Комитет готовит законодательные изменения к решению этого вопроса.

Также подняли вопросы работы ТЦК, в частности, резонансные задержания военнообязанных. Комитет готовит соответствующие письма в ГБР, поскольку такие подходы к мобилизации недопустимы.

Автор: Наталья Мамченко

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