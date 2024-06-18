1000 долларов за защиту работы и получение диплома бакалавра: подозревается преподаватель вуза в Тернополе

Заведующий одной из кафедр требовал у студента 1000 долларов при содействии успешного прохождения процедуры подготовки и защиты дипломной работы и получения диплома бакалавра.

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Сообщено о подозрении преподавателю вуза в Тернополе, который требовал 1000 долларов за защиту квалификационной работы и получение диплома бакалавра. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

По данным следствия, заведующий одной из кафедр высшего учебного заведения в Тернополе требовал у студента четвертого курса 1000 долларов за содействие в успешном прохождении процедуры подготовки и защиты дипломной (квалификационной) работы и получения диплома бакалавра. Студент обратился с заявлением к правоохранителям.

Впоследствии преподаватель снизил сумму неправомерной выгоды до 400 долларов и получил ее двумя частями в гривневом эквиваленте. При получении им части суммы – 8 000 гривен, он был задержан полицией в порядке ст. 208 УПК Украины.

«При процессуальном руководстве прокуроров Тернопольской областной прокуратуры заведующему кафедрой тернопольского вуза сообщили о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленного ей служебного положения, сопряженного с вымогательством ( ч. З ст. 368 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с внесением более 240 тысяч гривен залога.

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