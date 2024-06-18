ВСП продлил срок командировки судей в Киевский окружной админсуд

Во вторник, 18 июня, Высший совет правосудия продлил на один год срок командировки 7 судей в Киевский окружной административный суд.
В ВСП отмечают, что необходимость продления срока командировки возникла из-за чрезмерного уровня судебной нагрузки в Киевском окружном административном суде, в частности, из-за принятия Закона Украины «О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образования Киевского городского окружного административного суда».
В I квартале 2024 года среднее количество дней, необходимых для рассмотрения дел и материалов, поступивших в окружные административные суды, по Украине составляет 294 дня для одного полномочного судьи.
В Киевском окружном административном суде такой показатель составляет 688 дней, то есть значительно превышен, что дает основания утверждать о наличии в этом суде чрезмерного уровня судебной нагрузки.
«Продление срока командировки судей на один год позволит урегулировать погрузку в указанном суде», - заявили в ВСП.
Таким образом, Высший совет правосудия решил продлить на один год срок командировки 7 судей в Киевский окружной административный суд с 16 октября 2024 года, а именно:
судьи Черкасского окружного административного суда Белоноженко Марины Анатольевны;
судьи Сумского окружного административного суда Дискы Алины Борисовны;
судьи Окружного административного суда города Киева Донца Владимира Адольфовича;
судьи Кировоградского окружного административного суда Жука Руслана Вячеславовича;
судьи Днепропетровского окружного административного суда Жуковой Евгении Алексеевны;
судьи Донецкого окружного административного суда Кочановой Полины Валериевны;
судьи Днепропетровского окружного административного суда Парненко Виктории Станиславовны.
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