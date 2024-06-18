ВРП продовжила строк відрядження суддів до Київського окружного адмінсуду

Вища рада правосуддя вирішила продовжити на один рік строк відрядження 7 суддів до Київського окружного адміністративного суду з 16 жовтня.

У вівторок, 18 червня, Вища рада правосуддя продовжила на один рік строк відрядження 7 суддів до Київського окружного адміністративного суду.

У ВРП зазначають, що необхідність продовження строку відрядження виникла через надмірний рівень судового навантаження в Київському окружному адміністративному суді, зокрема, через ухвалення Закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду».

У І кварталі 2024 року середня кількість днів, необхідних для розгляду справ і матеріалів, що надійшли до окружних адміністративних судів, по Україні становить 294 дні для одного повноважного судді.

У Київському окружному адміністративному суді такий показник становить 688 днів, тобто є значно перевищеним, що дає підстави стверджувати про наявність у цьому суді надмірного рівня судового навантаження.

«Продовження строку відрядження суддів на один рік дасть змогу врегулювати навантаження у вказаному суді», - заявили у ВРП.

Таким чином Вища рада правосуддя вирішила продовжити на один рік строк відрядження 7 суддів до Київського окружного адміністративного суду з 16 жовтня 2024 року, а саме:

судді Черкаського окружного адміністративного суду Білоноженко Марини Анатоліївни;

судді Сумського окружного адміністративного суду Діски Аліни Борисівни;

судді Окружного адміністративного суду міста Києва Донця Володимира Адольфовича;

судді Кіровоградського окружного адміністративного суду Жука Руслана В’ячеславовича;

судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Жукової Євгенії Олексіївни;

судді Донецького окружного адміністративного суду Кочанової Поліни Валеріївни;

судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Парненко Вікторії Станіславівни.

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