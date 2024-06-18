Рада дозволила місцевим громадам фінансувати Сили оборони: які ще закони прийняв парламент 18 червня

Верховна Рада прийняла закон про «клуб білого бізнесу».

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Верховна Рада провела пленарне засідання 18 червня. В цілому прийнято наступні закони:

- про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України, реєстр. №9559-д;

- про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, реєстр. №11084;

- про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального, реєстр. №10346.

Прийнято за основу проекти Законів:

- про залучення інвестицій у розвиток галузі рибного господарства, реєстр. №8119;

- про забезпечення простежуваності водних біоресурсів та/або продукції, виробленої з водних біоресурсів, реєстр. №9545;

- про внесення змін до Закону України “Про альтернативні види палива” щодо створення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива, реєстр. №9597;

- про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань використання термінології у сфері впровадження “розумних мереж”, реєстр. №11083;

- про Національну установу розвитку, реєстр. №11238;

- про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування сум коштів, отриманих платником податку на безповоротній основі від Національної установи розвитку, реєстр. №11239;

- про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування, реєстр. №11258;

- про внесення змін до розділу ХХІ “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування, реєстр. №11259;

- про внесення зміни до статті 6 Закону України “Про Збройні Сили України” щодо передислокації військових частин під час дії воєнного стану, реєстр. №11257;

- про внесення змін до Закону України “Про національну безпеку України” щодо стратегічних основ інтегрованого управління кордонами, реєстр. №9490;

- про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" щодо поновлення в колишньому військовому званні під час дії воєнного стану, реєстр. №9316;

- про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг, реєстр. №11043.

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