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Вчені створили «розумну таблетку» на основі штучного інтелекту, яка в реальному часі відстежує стан кишківника

23:31, 18 червня 2024
Штучний інтелект аналізує сигнали, які отримує таблетка, та точно вказує розташування пристрою у кишківнику з похибкою менше кількох міліметрів.
Вчені створили «розумну таблетку» на основі штучного інтелекту, яка в реальному часі відстежує стан кишківника
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Вчені з Університету Південної Каліфорнії створили «розумну таблетку» на основі штучного інтелекту, яка допоможе відстежувати стан кишківника в реальному часі. Дослідження опубліковане в журналі Cell Reports Physical Science, передає NeuroScience news.

Це не перша розробка «розумної пігулки», але раніше вчені не могли відстежувати її точне місце перебування в організмі.

Коли перетравлюється їжа, у кишківнику завдяки специфічним бактеріям утворюються гази. За їхньою кількістю лікарі можуть оцінити стан органа. Зазвичай для цього використовують прямі методи (збір газів) або непрямі методи (тестування дихання та аналіз калу).

Для того, щоб спростити діагностику та моніторинг стану пацієнтів, науковці створили систему, яка складається з датчика та котушки, що створює магнітне поле та взаємодіє з датчиками у пігулці.

ШІ аналізує сигнали, які отримує таблетка, та точно вказує розташування пристрою у кишківнику з похибкою менше кількох міліметрів.

Також система відстежує тривимірні концентрації аміаку в режимі реального часу – у пігулку вмонтовані спеціальні газочутливі мембрани. Ця опція необхідна для пацієнтів, що мають виразку або рак шлунка.

Науковці зазначають, що технологія може мати й інше застосування, як-от виявлення запалення в кишківнику, викликаного хворобою Крона, і доставки ліків саме в ці регіони.

Дослідники перевірили продуктивність системи в різних середовищах, які імітують шлунково-кишковий тракт. Проте вони все одно планують вдосконалити прилад перш ніж випробовувати його на людях.

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