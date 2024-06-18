Джо Байден хоче скасувати вимогу депортації для частини іммігрантів без документів, одружених з громадянами США

Близько 500 000 людей без дозволу на легальне проживання у США одружені з американськими громадянами, а також близько 50 000 прийомних незадокументованих дітей американських громадян зможуть скористатися з нової програми.

У вівторок, 18 червня, президент США Джо Байден планує оголосити про запровадження нових заходів правового захисту для осіб, які проживають у США, не маючи на те відповідних дозвільних документів, але є одруженими з американськими громадянами. Про це повідомили двоє неназваних посадовців адміністрації американського лідера, знайомих з деталями запланованого оголошення, передає «Голос Америки».

Зазначається, що подружжя американських громадян будуть захищені від ризику бути депортованими з країни, а також зможуть отримати дозвіл на роботу та шлях до отримання громадянства США згодом.

За підрахунками посадовців адміністрації, близько 500 000 людей без дозволу на легальне проживання у США одружені з американськими громадянами, а також близько 50 000 прийомних незадокументованих дітей американських громадян зможуть скористатися з нової програми.

У виданні додають, що однією з умов для подання заявки стане проживання іммігранта у США протягом щонайменше 10 років станом на 17 червня 2024 року, а також відповідність іншим стандартним вимогам, як то перевірки на відсутність кримінального минулого тощо.

За підрахунками Інституту міграційної політики, загалом близько 1,1-1,3 мільйона іммігрантів без документів одружені з громадянами США, додає The Washington Post.

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