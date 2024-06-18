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Співака Джастіна Тімберлейка заарештували за водіння у нетверезому стані

17:11, 18 червня 2024
Суд над артистом відбудеться 18 червня.
Співака Джастіна Тімберлейка заарештували за водіння у нетверезому стані
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Відомого американського співака Джастіна Тімберлейка заарештували за обвинуваченням у водінні в нетверезому стані. Про це повідомляє таблоїд Page Six із посиланням на заяву поліції.

Вказано, що інцидент стався 17 червня в Гемптоні. І вже сьогодні, 18 червня, артист постане перед судом.

Подробиць арешту не повідомляють, але представник поліції зазначив, що конкретні обвинувачення оголосять пізніше.

Таблоїд People додає, що актор перебуває під вартою. Також уточнюють, що Тімберлейк вечеряв у ресторані готелю America, а потім сів за кермо. Поліція зупинила автомобіль артиста, коли він їхав із ресторану до свого друга.

Джерело TMZ зазначає, що співака затримали в уночі, коли він виїжджав із вечірки в готелі та проігнорував знак «Стоп». Поліцейські попросили Джастіна пройти алкотестер, але він відмовився.

Додається, що він все ще перебуває під вартою в поліцейській дільниці, але очікується, що незабаром його відпустять під заставу .

Представники знаменитості поки не коментували ситуації.

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