Певца Джастина Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом состоянии

Суд над артистом состоится 18 июня.

Известного американского певца Джастина Тимберлейка по обвинению в вождении в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает таблоид Page Six со ссылкой на заявление полиции.

Указано, что инцидент произошел 17 июня в Хэмптоне. И уже сегодня, 18 июня, артист предстанет перед судом.

Подробности ареста не сообщают, но представитель полиции отметил, что конкретные обвинения объявят позже.

Таблоид People сообщает, что актер находится под стражей. Также уточняют, что Тимберлейк ужинал в ресторане отеля America, а затем сел за руль. Полиция остановила автомобиль артиста, когда он уезжал из ресторана к своему другу.

Источник TMZ отмечает, что певца задержали ночью, когда он уезжал с вечеринки в гостинице и проигнорировал знак «Стоп». Полицейские попросили Джастина пройти алкотестер, но он отказался.

Добавляется, что он по-прежнему находится под стражей в полицейском участке, но ожидается, что вскоре его отпустят под залог.

Представители знаменитости пока не комментировали ситуацию.

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