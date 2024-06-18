Стало известно, сколько военнообязанных обновили учетные данные в ЦПАУ

За месяц работы сервиса Киев остается лидером среди городов, где украинцы подали больше заявлений об уточнении данных в центрах предоставления админуслуг.

Министерство цифровой трансформации сообщило, что за месяц более 300 тысяч военнообязанных украинцев обновили учетные данные в ЦПАУ.

Так, за месяц работы сервиса Киев остается лидером среди городов, где украинцы подали больше заявлений об уточнении данных в центрах предоставления админуслуг.

Украинцы активно обновляют учетные данные в ЦНАПах таких областей:

- Львовская

- Днепропетровская

- Одесская

- Киевская

- Харьковская

Обновление военно-учетных данных в ЦПАУ в среднем длится 8 минут.

Найти ближайший ЦПАУ можно на карте.

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