Кабмин уволил Мустафу Найема с должности главы Агентства восстановления

Ранее Мустафа Найем заявил, что увольняется с должности главы Агентства восстановления по собственному заявлению.

Фото: atusha.lviv.ua

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Во вторник, 18 июня, Кабмин уволил Мустафу Найема с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Кроме этого, Кабмин уволил еще двух заместителей Найема: Андрея Ивко и Валерию Иванову.

Правительство также возложило исполнение обязанностей главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины на Романа Коменданта.

Кроме того, Кабмин уволил Игоря Фоменко с должности заместителя Министра экономики.

Напомним, ранее Мустафа Найем заявил, что увольняется с должности главы Агентства восстановления по собственному заявлению.

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