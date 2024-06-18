Кабмін звільнив Мустафу Найєма з посади голови Агентства відновлення

Раніше Мустафа Найєм заявив, що звільняється з посади голови Агентства відновлення за власною заявою.

Фото: atusha.lviv.ua

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У вівторок, 18 червня, Кабмін звільнив Мустафу Найєма з посади очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомили у пресслужбі уряду.

Окрім цього, Кабмін звільнив ще двох заступників Найєма: Андрія Івка та Валерію Іванову.

Уряд також поклав виконання обов’язків голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на Романа Коменданта.

Крім того, Кабмін звільнив Ігоря Фоменка з посади заступника Міністра економіки.

Нагадаємо, раніше Мустафа Найєм заявив, що звільняється з посади голови Агентства відновлення за власною заявою.

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