Мустафа Найем заявил, что увольняется с должности главы Агентства восстановления

Председатель Агентства по восстановлению Мустафа Найем уходит с поста.

Председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что увольняется с должности.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада вызвала на заседание в то время вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова и Мустафу Найема по вопросу защиты критической инфраструктуры. Однако на заседание они не пришли, потому что были в командировке.

Перед этим в результате массированной ракетной атаки россияне в ночь на 11 апреля, как сообщил тогда председатель наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» Андрей Гота, полностью уничтожили Трипольскую ТЭС. До этого, как сообщала Экономическая правда, Найем отчитывался, что фортификационные сооружения на всех объектах выдержали прямые и косвенные удары во время массированной ракетной и дроновой атаки 22 марта по энергосистеме Украины, обеспечив полную защиту автотрансформаторов и электрического оборудования.

В свою очередь, среди причин своего увольнения Найем назвал отмену бюджета на проекты по восстановлению и содержанию дорог, долгое согласование документов на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановление и то, что имеет место несвоевременная оплата работы подрядчиков.

Также, по словам Найема, «Агентству существенно обрезали заработную плату – львиной части работников было урезано до 68% зарплаты». «В результате с начала года мы уже потеряли 25% нашего коллектива, о чем я неоднократно писал письма Премьер-министру Украины, СБУ, НАПК и Министерству финансов, и о чем неоднократно говорилось послами G7 на встречах с главой Правительства»

Также он заявил, что после увольнения министра Александра Кубракова стало невозможно реализовывать некоторые проекты, а также, что ему отменили участие в Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Украина еще не получила от США экономическую помощь 7,8 млрд долларов и получит ее при определенных условиях.

Так, украинскому правительству могут озвучить новый план реформ для получения средств от США. Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, назначенная Президентом США Джо Байденом, 28 мая назвала приоритеты США по финансовой поддержке Украины на встрече Совета по международным отношениям. Сделала она это в канун Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Берлине 11-12 июня.

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