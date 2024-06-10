Компанию Amazon обвинили в продаже технологии распознавания лиц россиянам

Amazon отрицает обвинения и заявляет, что доказательства и платежные записи говорят о том, что компания не продавала услуги Rekognition VisionLabs.

Компанию Amazon обвинили в продаже рф технологии распознавания лиц. Об этом сообщает The Financial Times.

Бывший сотрудник Amazon Чарльз Форрест утверждает, что в ноябре 2022 года Amazon заключил соглашение с базирующейся в Нидерландах российской фирмой VisionLabs для предоставления доступа к технологии Rekognition, несмотря на мораторий на использование этой технологии полицией.

Форрест утверждает, что его уволили после того, как он обвинил компанию в затрагивании этих вопросов.

Компания отрицает обвинения и заявляет, что доказательства и платежные записи говорят о том, что компания не продавала услуги Rekognition VisionLabs. Она также отмечает, что Форрест был уволен из-за грубого нарушения контракта.

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